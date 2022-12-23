Петербургский магазин заплатил штраф 700 тысяч рублей за просроченные детские молочные продукты

В целях принудительного исполнения решения суда были вынесены запреты регистрационных действий в отношении 21 автомобиля компании.

В Петербурге с магазина взыскали штраф за продажу детских молочных продуктов с истекшим сроком годности. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия обратился петербуржец с претензией в отношении сети популярных продуктовых магазинов. Как выяснилось, мужчина с разницей в 3 дня приобрел в двух продуктовых магазинах детскую молочную продукцию с истекшим сроком годности. Решением Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти организация была оштрафована на 700 тысяч рублей.

Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства. В целях принудительного исполнения решения суда были вынесены запреты регистрационных действий в отношении 21 автомобиля компании. В итоге петербургская организация погасила долг в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Число исков к судебным приставам резко увеличилось в Петербурге.

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