Число исков к судебным приставам резко увеличилось в Петербурге

В соседней Ленобласти с 2020 по 2022 год к ФССП было подано 45 исков от компаний. Ещё 262 поступили от граждан.

В Северной столице резко выросло число исков к Главному управлению Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Так, в 2020 году физлица и компании предъявили городским приставам 407 исков, а за прошлый год таких запросов было уже 564. Об этом пишет издание "Деловой Петербург".

В соседней Ленобласти с 2020 по 2022 год к ФССП было подано 45 исков от компаний. Ещё 262 поступили от граждан.

Аналитики полагают, что подобная ситуация могла сложиться из-за банкротных мораториев 2020 и 2022 г.г., из-за которых возникло множество вопросов в отношении исполнительного производства. Многие из них дошли до Верховного суда РФ.

Ранее мы сообщили о том, что глава ФССП усомнился в необходимости коллекторов в России.

Фото: пресс-служба ФССП РФ