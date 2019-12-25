УФАС Ленобласти подозревает двух поставщиков компьютерных программ для МФЦ в картельном сговоре

Некоторые данные компаний при проведении торгов полностью совпадают.

Поставщикам ПО в МФЦ Ленинградской области может быть предъявлено обвинение в картельном сговоре и имитации конкурентной борьбы. Об этом сообщила пресс-служба областного УФАС.

Подозрения появились во время проверки закупок компаний "КЮ-Системс" и "Нетворк системс". Они обе приняли участие в шести аукционах на поставку ПО для ГБУЛО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и обслуживание АПК.

Суммарная сумма контракта составила 114,5 миллионов рублей, при этом, в ходе торгов цена была снижена. Кроме того, совпадают время создания и редактирования файлов с заявками, их автор и корректор, почтовый адрес, местоположение компаний. Наконец, в состав учредителей одной из компании до этого входил учредитель другой.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге задержали банду наркодилеров, работающих через интернет.

Фото: Pixabay