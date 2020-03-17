УЕФА предложил провести Евро-2020 в следующем году

По информации Telegram-канала "Мутко против", Союз европейских футбольных ассоциаций предложит сдвинуть сроки проведения чемпионата Европы, который должен пройти этим летом с 12-го июня по 12-е июля.
Такое предложение было озвучено представителями УЕФА в рамках телеконференции с футбольными клубами европейских чемпионатов. Евро-2020 хотят провести в период с 11-го июня по 11-е июля 2021 года.
Напомним, что сегодня вечером, 17 марта, УЕФА проведет совещание, на котором примет итоговое решение о возможном переносе Евро-2020.
Ранее мы писали о том, что президент Итальянской федерации футбола выступил с просьбой перенести чемпионат Европы.
Фото: UEFA.com
Обсуждение ( 0 )