Президент Итальянской федерации футбола просит УЕФА перенести Евро-2020

В Италии хотят доиграть сезон Серии А.

Как сообщает Sky Sports, глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина обратился к Союзу европейский футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы.

"Мы предложили УЕФА провести Евро-2020 в другие сроки. Прежде всего, для нас самое главное сейчас - это доиграть сезон в Серии А. Так будет честно и правильно, учитывая то, с какими инвестициями и убытками столкнулись наши клубы" - сказал Гравина.

Напомним, что в в столице Италии, Риме, на арене "Стадио Олимпико" пройдут четыре игры в рамках финальной стадии Евро-2020, в том числе и матч-открытие турнира.

Ранее с подобным заявлением о переносе Евро-2020 выступил главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Фото: figc.it