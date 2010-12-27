УЕФА может оштрафовать "Зенит" за поведение болельщиков в матче против "Фенербахче"

Дело будет рассмотрено 28 февраля.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отрыло дисциплинарное дело в отношении петербургского "Зенита" после матча против турецкого "Фенербахче". Причиной тому стало поведение болельщиков сине-бело-голубых, которые во время игры использовали пиротехнику и бросали на поле посторонние предметны. Дело будет рассмотрено 28 февраля.

Напомним, что 12 февраля в Стамбуле состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы между петербургским и турецким клубом, в котором подопечные Сергея Семака уступили с минимальным счетом 1:0.

Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля. Чтобы пройти в следующий этап "Зениту" необходимо будет одержать победу с разницей в два мяча.

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Фото: Стадион "Санкт-Петербург"