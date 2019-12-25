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УЕФА опроверг слухи о сокращении числа городов, которые примут Евро-2020
Сегодня, 16:38
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d_s_sarkisov

УЕФА опроверг слухи о сокращении числа городов, которые примут Евро-2020

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Ранее сообщалось, что матчи в Риме и Бильбао могут не состояться.

По информации телекомпании Sky Sports, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) не собирается сокращать количество городов, которые должны принять чемпионат Европы летом следующего года.

"Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Мы намерены сохранить прежнее расписание матчей и провести их в тех же городах, что и планировалось. Однако сейчас расписание игр пока не утверждено официально. УЕФА находится на связи со всеми принимающими городами по этому вопросу. Дальнейшие объявления будут сделаны позднее", - заявил представитель УЕФА.

Напомним, издание Daily Mail сообщило, что УЕФА может внести изменения в формат проведения финальной стадии Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Одно из них - это перенос матчей из Рима и Бильбао в связи с высоким уровнем смертности и финансовыми проблема в странах.

Фото: UEFA.com

Теги: евро 2020, коронавирус, уефа
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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