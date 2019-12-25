УЕФА может исключить Рим и Бильбао из числа городов, где пройдет Евро-2020

По информации издания Daily Mail, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) может внести изменения в формат проведения финальной стадии чемпионата Европы, который был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Количество городов, которые должны принять матчи турнира, может сократиться. Под вопросом проведение игр в Риме и Бильбао из-за высокого уровня смертности и финансовых проблем в странах, связанных с распространением инфекции.
Также могут возникнуть проблемы с другими городами в связи с тем, что на те даты, в которые планируют провести турнир, могут назначить другие спортивные мероприятия.
Санкт-Петербург входит в число городов, которые примут Евро-2020. Перед началом турнира на стадионе "Газпром Арена" в июне следующего года должен пройти финал Лиги чемпионов сезона 2020/21.
Напомним, чемпионат Европы по футболу согласно новым срокам должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее стало известно, что УЕФА не будет менять название Евро-2020, несмотря на перенос.
Фото: VK / @euro2020spb
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