Фан-зона Евро-2020 может появиться на Дворцовой площади

В Северной Столице пройдет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Представители УЕФА предложили властям Санкт-Петербурга обустроить еще одну фан-зону специально для Евро-202о. В качестве места они предложили Дворцовую площадь, рассказал вице-губернатор Владимир Кириллов.

По его словам, врио губернатора города Александр Беглов рассмотрит это предложение, однако в месяц проведения чемпионата на главной площади Северной Столицы и так запланирован ряд мероприятий. Градоначальник также отметил, что после ЧМ-2018 масштабного обновления инфраструктуры удастся избежать.

Напомним, что во время мирового первенства фан-зону в Петербурге оборудовали на Конюшенной площади. Предстоящее Евро впервые пройдет сразу в 12 странах. В Северной Столице пройдет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

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