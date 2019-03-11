Видео: футболист не забил в пустые ворота из-за снега. Его команда на грани вылета

Из-за снега мяч сильно потерял в скорости ближе к заветной линии и защитник успел его подхватить.

Плохая погода помешала нападающем немейского клуба "Ганновер" забить свой первый в сезоне гол. В ролике, который был опубликован в социальных сетях издания DW Sports, запечатлен этот обидный момент.

В матче против "Байера" футболист Генки Харагути вышел один на один с вратарем, смог обыграть его и точно пробить в створ ворот. Однако из-за снега мяч сильно потерял в скорости ближе к заветной линии и защитник успел его подхватить.

Сам матч завершился поражением "Ганновера" со счетом 2:3. Команда идет на предпоследнем месте и потеря каждого очка в конце сезона для клуба может привести к вылету из Бундеслиги.

Ранее на Piter.TV: "СКА" поздравил женщин после победы над "Спартаком"

Видео: DW Sports