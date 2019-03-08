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"СКА" поздравил женщин после победы над "Спартаком"

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По итогом шестиматчевого противостояния клуб с Невы прошел в следящий раунд Кубка Гагарина.

После победы над московским "Спартаком" хоккеисты "СКА" поздравили своих болельщиц с 8 марта. Как только прозвучал финальный свисток хоккеисты и тренерский штаб начали бросать болельщицам тюльпаны.

Напомним, что "СКА" в гостях одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1. По итогом шестиматчевого противостояния клуб с Невы прошел в следующий раунд Кубка Гагарина, где встретиться с "Локомотивом".

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Видео: Instagram/ kremlin_russian

Теги: кубок гагарина, ска, спартак
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей, Картина дня,

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