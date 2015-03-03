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Тюремный комплекс "Кресты" на Арсенальной набережной выставят на продажу
Сегодня, 12:42
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Тюремный комплекс "Кресты" на Арсенальной набережной выставят на продажу

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Деньги, вырученные со сделки, "Дом.РФ" перечислит федеральному автономному учреждению "Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы".

Петербургскую тюрьму "Кресты", которая находится  в ведении ФСИН, передают оскомпании "Дом.РФ". Здания комплекса на Арсенальной набережной выставят на торги. Об этом сообщили СМИ. 

Деньги, вырученные со сделки, "Дом.РФ" перечислит федеральному автономному учреждению "Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы". Добавим, что "Дом.РФ" не получит участок, на котором находятся общежития для надзирателей.

На данный момент проводится прием объекта. Госкомпания изучает техническую документацию и инфраструктуру. Сделка будет возможна только после ознакомления с необходимыми документами.

"Кресты" — большая тюрьма из красного кирпича. Комплекс был построен в конце XIX века. Здесь были заключены  Лев Троцкий, Лев Гумилев, Павел Дыбенко и Иосиф Бродский.

Ранее на Piter.tv: "Кресты" планировали передать в начале лета Росимуществу, но планы изменились.

Фото:  citywalls

Теги: дом рф, историческая тюрьма, продажа зданий тюрьмы, тюрьма кресты, фсин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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