Тюменской полицией задержана посыльная аферистов, забравшая свыше 1 млн рублей у 6 пенсионеров

В МВД рассказали о том, что девушка понимала, что работает с аферистами.

Российские правоохранительные органы в Тюменской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жительницу Курганской области 2002 года рождения, которая подозревается мошенничестве в отношении шестерых пенсионеров. Оперативники установили, что с потерпевшими по телефону связывались неизвестные, которые сообщали о тм, что их близкому родственнику требуется финансовая помощь для тоо, чтобы предотвратить в отношении него уголовное преследование за совершённое ДТП. В результате обманутые граждане собирали крупные денежные суммы и передавали их курьеру. Ущерб варьировался для каждого человека от 180 до 400 тысяч рублей. В общей сложности аферисты собрали более одного миллиона рублей. Задержанная девушка пояснила полиции, что в конце сентября она нашла в одном из мессенджеров предложение о работе посыльным. Ей сказали о том, что предстоит ездить по определённым адресам, забирать наличные средства, после чего переводить её по реквизитам работодателя. От указанной суммы курьер забирал семь процентов себе.

При этом девушка понимала, что становится пособником аферистов, однако это её не остановило, и она согласилась на криминальную подработку. Заработанные противоправным путём денежные средства она частично успела потратить на личные нужды и погашение долгов. пресс-служба МВД РФ по региону

По факту инцидента ведется уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ. Фигурантке расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Петербурга.

Фото и видео: МВД Медиа