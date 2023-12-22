Тюльпаны расцвели на Думской башне в первый день весны

Сегодня, 1 марта, на Думкой башне расцветут тюльпаны самых разнообразных оттенков. Композицию создали в преддверии праздника Международного женского дня в качестве оригинального подарка для прекрасных петербурженок.
Всех горожан приглашают посетить смотровую площадку, где можно сделать незабываемые снимки в окружении цветов на фоне панорам города на Неве. Организаторы проекта подчеркнули, что петербургская весна фактически является продолжением зимы, и до цветения городских парков и садов ещё далеко.
Поклонникам прекрасного предоставляется возможность насладиться морем цветов и запечатлеть яркие кадры до 10 марта.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы потратят на букеты и подарки к 8 Марта около 8 тысяч рублей.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все