Тюльпаны расцвели на Думской башне в первый день весны

Поклонникам прекрасного предоставляется возможность насладиться морем цветов и запечатлеть яркие кадры до 10 марта.

Сегодня, 1 марта, на Думкой башне расцветут тюльпаны самых разнообразных оттенков. Композицию создали в преддверии праздника Международного женского дня в качестве оригинального подарка для прекрасных петербурженок.

Всех горожан приглашают посетить смотровую площадку, где можно сделать незабываемые снимки в окружении цветов на фоне панорам города на Неве. Организаторы проекта подчеркнули, что петербургская весна фактически является продолжением зимы, и до цветения городских парков и садов ещё далеко.

Поклонникам прекрасного предоставляется возможность насладиться морем цветов и запечатлеть яркие кадры до 10 марта.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы потратят на букеты и подарки к 8 Марта около 8 тысяч рублей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)