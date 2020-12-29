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Тюленей Крошика и Шлиссика переместили в дом из-за холодов
Сегодня, 21:51
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smirenny

Тюленей Крошика и Шлиссика переместили в дом из-за холодов

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Представители центра помощи отмечают, что холод благоприятен для популяции тюленей в акваториях Финского залива и Ладоги.

В среду, 13 января, специалисты Центра помощи морским млекопитающим в Репино переместили знаменитых тюленей Шлиссика и Крошика под крышу из-за сильных морозов. Об этом сообщили в официальной группе "Фонда друзей балтийской нерпы" во "Вконтакте". 

Работники центра отметили, что не всем нерпам нравится холод. Так, Крошик и Шлиссик стали мерзнуть на улице, поэтому их забрали в дом. 

Молодые люди теперь либо ползают на первом этаже блока карантинирования, либо прохлаждаются в бассейнах в карантинных боксах

отметили в организации. 

Специалисты отметили, что холод благоприятно влияет на популяцию тюленей в акваториях Финского залива и Ладоги: в водоемах образует прочный лед, на котором животные могут вырастить потомство. Однако ситуация может поменяться в худшую сторону из-за резкого потепления – разрушительный шторм может лишить нерпят будущего. 

Мы будем надеяться, что судьба сжалится над нерпами и не позволит повториться прошлому кошмарному году, а ластоногие мамы спокойно вырастят своих детей среди сугробов и торосов, вдали от берегов. Всех вас мы просим пожелать нерпам долгой, холодной и снежной зимы!

выразили надежду работники центра. 

Ранее мы писали, что нерп вывели на зимние прогулки по снегу в Репино.

Фото: vk.com/sealrescue

Теги: крошик и шлиссик, погода в петербурге, тюлень крошик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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