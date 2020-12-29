Тюленей Крошика и Шлиссика переместили в дом из-за холодов

Представители центра помощи отмечают, что холод благоприятен для популяции тюленей в акваториях Финского залива и Ладоги.

В среду, 13 января, специалисты Центра помощи морским млекопитающим в Репино переместили знаменитых тюленей Шлиссика и Крошика под крышу из-за сильных морозов. Об этом сообщили в официальной группе "Фонда друзей балтийской нерпы" во "Вконтакте".

Работники центра отметили, что не всем нерпам нравится холод. Так, Крошик и Шлиссик стали мерзнуть на улице, поэтому их забрали в дом.

Молодые люди теперь либо ползают на первом этаже блока карантинирования, либо прохлаждаются в бассейнах в карантинных боксах отметили в организации.

Специалисты отметили, что холод благоприятно влияет на популяцию тюленей в акваториях Финского залива и Ладоги: в водоемах образует прочный лед, на котором животные могут вырастить потомство. Однако ситуация может поменяться в худшую сторону из-за резкого потепления – разрушительный шторм может лишить нерпят будущего.

Мы будем надеяться, что судьба сжалится над нерпами и не позволит повториться прошлому кошмарному году, а ластоногие мамы спокойно вырастят своих детей среди сугробов и торосов, вдали от берегов. Всех вас мы просим пожелать нерпам долгой, холодной и снежной зимы! выразили надежду работники центра.

Ранее мы писали, что нерп вывели на зимние прогулки по снегу в Репино.

Фото: vk.com/sealrescue