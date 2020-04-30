Самка морского слона несколько дней лежала на лужайке частного дома в США.

Тюлень выполз из океана и поселился у мужчины во дворе. Об этом рассказали журналисты издания Vice. Авторы публикации заявили, что самка морского слона несколько дней жила во дворе американца в городе Анакортес, штате Вашингтон.

Местному жителю удалось заснять на видео необычного гостя. Обитатель океана появился во дворе Спенсера Андрича, когда тот готовился к онлайн-уроку. Мужчина работает преподавателем. Американец сразу понял, что животное приползло к нему из Атлантического океана, так как рядом с домом Андрича находится залив. По словам очевидца, животное не проявляло агрессии. Оно вело себя дружелюбно и пыталось проникнуть на кухню.

Позже Андрич узнал, что животное оказалось давно знакомо местным представителям Департамента по охране рыбы и дикой природы. Самка морского слона имеет кличку Элси Мэй. Об этом свидетельствует метка на ее ластах. Несколько дней животное спало на газоне американца, а спустя три дня вернулось в океан.

Ученые рассказали, что большую часть времени морские слоны проводят в океане. Они выползают на сушу весной. Им необходимо сбросить мех и восстановить верхний слой кожи.

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Фото и видео: Youtube/Jason Koebler