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Спасённый в Петербурге тюлень побывал в Эстонии и Финляндии
Сегодня, 13:00
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Cherepanov

Спасённый в Петербурге тюлень побывал в Эстонии и Финляндии

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Теперь он держит свой путь на восток.

Выпускник центра спасения тюленей по имени Март пересёк залив, побывал в Эстонии и вернулся на север. Неделю он прожил в приграничном с Россией финском национальном парке и сейчас начал двигаться на восток. Об этом рассказали в ВК-сообществе "Спасение тюленей".

Сотрудники центра продолжают следить за передвижениями бывшего подопечного. Март - первый в России тюлень, оснащённый устройством спутниковой телеметрии. Его выпустили на волю 21 марта.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что фонд друзей балтийской нерпы выпустил "славную тюленьку".

Фото: "Спасение тюленей" / ВКонтакте

Теги: март, путешествие, тюлень, финляндия, эстония
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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