Спасённый в Петербурге тюлень побывал в Эстонии и Финляндии

Выпускник центра спасения тюленей по имени Март пересёк залив, побывал в Эстонии и вернулся на север. Неделю он прожил в приграничном с Россией финском национальном парке и сейчас начал двигаться на восток. Об этом рассказали в ВК-сообществе "Спасение тюленей".
Сотрудники центра продолжают следить за передвижениями бывшего подопечного. Март - первый в России тюлень, оснащённый устройством спутниковой телеметрии. Его выпустили на волю 21 марта.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что фонд друзей балтийской нерпы выпустил "славную тюленьку".
Фото: "Спасение тюленей" / ВКонтакте
Обсуждение ( 1 )
Явно со шпионскими целям
Василий