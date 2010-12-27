Спасённый в Петербурге тюлень побывал в Эстонии и Финляндии

Теперь он держит свой путь на восток.

Выпускник центра спасения тюленей по имени Март пересёк залив, побывал в Эстонии и вернулся на север. Неделю он прожил в приграничном с Россией финском национальном парке и сейчас начал двигаться на восток. Об этом рассказали в ВК-сообществе "Спасение тюленей".

Сотрудники центра продолжают следить за передвижениями бывшего подопечного. Март - первый в России тюлень, оснащённый устройством спутниковой телеметрии. Его выпустили на волю 21 марта.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что фонд друзей балтийской нерпы выпустил "славную тюленьку".

Фото: "Спасение тюленей" / ВКонтакте