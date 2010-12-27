Twitter начал блокировать пользователей из-за упоминания Илона Маска

Разблокировать аккаунт можно только после подтверждения номера телефона.

Twitter активно блокирует пользователей, которые упоминают Илона Маска в своих постах. Соощает РБК.

Только что безобидно пошутил, тегнув Маска, и мне тут же прилетела блокировка. Интересные принципы работы у Твиттера, возмущается один из пользователей.

Многие пользователи решили проверить блокируют ли из-за невинного упоминания изобреталя или нет? Каждый раз после твитта на экране телефона появлялось вот такое сообщение : "мы обнаружили, что от имени вашей учетной записи выполнялись необычные действия, нарушающие Правила Твиттера".

Для разблокировки необходимо доказать, что пользователь не робот, а затем подтвердить номер телефона. Причина происходящего не объясняется.

Ранее Twitter блокировал все неподтвержденные аккаунты с именем Илона Маска. Такие меры были предприняты для того, чтобы избежать мошенничества и спама.

Фото: Илон Маск/Facebook

