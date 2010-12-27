Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Twitter начал блокировать пользователей из-за упоминания Илона Маска
Сегодня, 19:31
0
IRINA_CHALKINA
69

Twitter начал блокировать пользователей из-за упоминания Илона Маска

0
 
 

Разблокировать аккаунт можно только после подтверждения номера телефона.

Twitter активно блокирует пользователей, которые упоминают Илона Маска в своих постах. Соощает РБК.

Только что безобидно пошутил, тегнув Маска, и мне тут же прилетела блокировка. Интересные принципы работы у Твиттера, возмущается один из пользователей. 

Многие пользователи решили проверить блокируют ли из-за невинного упоминания изобреталя или нет? Каждый раз после твитта на экране телефона появлялось вот такое сообщение : "мы обнаружили, что от имени вашей учетной записи выполнялись необычные действия, нарушающие Правила Твиттера".

Для разблокировки необходимо доказать, что пользователь не робот, а затем подтвердить номер телефона. Причина происходящего не объясняется. 

Ранее Twitter блокировал все неподтвержденные аккаунты с именем Илона Маска. Такие меры были предприняты для того, чтобы избежать мошенничества и спама.
Фото: Илон Маск/Facebook
 

Теги: блокировка twitter , илон маск
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5