Творческое объединение "расселило" по Петербургу голоса птиц в QR-кодах

Иллюстрации птиц создали более 30-ти художников.

Стало известно, что на территории Музея стрит-арта в Петербурге появились стикеры с QR-кодом от команды Urbancode. Проект получил название "Голоса птиц". Если навести на этот код свой смартфон, то можно услышать пение птиц.

Авторы проекта отметили, что это — "не экологический проект и не художественная акция, это скорее мост между миром улиц и диджиталом, между городом и лесом, между стрит-артом и дизайном". Стикеры с птицами от объединения появляются в разных местах города уже на протяжении двух месяцев. Подробнее – на сайте и в инстаграм-аккаунте проекта.

Ранее мы опубликовали интервью с лидеров проекта HoodGraff Артемом Буржем. В беседе c нашим изданием он рассказал борьбе уличных художников с коммунальщиками и властями города, HoodGraff студии и новом проекте.

Фото: предоставлено петербургским музеем Стрит-арта