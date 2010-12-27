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Twitter увеличил лимит символов в сообщении в два раза
Сегодня, 11:39
0
Shdaria
95

Twitter увеличил лимит символов в сообщении в два раза

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Популярная социальная сеть "Твиттер" ввела тестовое обновление.

"Twitter" - социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса. Сервис микроблогов в соцсети увеличил в два раза длину сообщения. Теперь максимальное число символов в одном сообщении - 280. Однако испробовать новинку "Твиттера" позволено не все. а лишь небольшой группе пользователей. Данное обновление пока что является тестовым.

Такое изменение коснется тех языков, в которых замечается переполнение слов. Таким образом, для языков, где используются иероглифы максимальное количество символов останется прежним - 140. 

 

Теги: новости , новости россии , твиттер , твиттер увеличил длину сообщения
Категории: Лента новостей Мировые новости

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