Twitter увеличил лимит символов в сообщении в два раза

Популярная социальная сеть "Твиттер" ввела тестовое обновление.

"Twitter" - социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса. Сервис микроблогов в соцсети увеличил в два раза длину сообщения. Теперь максимальное число символов в одном сообщении - 280. Однако испробовать новинку "Твиттера" позволено не все. а лишь небольшой группе пользователей. Данное обновление пока что является тестовым.

Такое изменение коснется тех языков, в которых замечается переполнение слов. Таким образом, для языков, где используются иероглифы максимальное количество символов останется прежним - 140.