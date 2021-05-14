Животное сбежало от людей, как только коснулось земли.

Тувинские энергетики спасли кошку, просидевшую четыре дня на опоре ЛЭП. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление пресс-службы компании "Россети Сибирь". В ночь на 14 мая специалисты организовали операцию по вызволению животного. Еще вечером местные жители обратились за помощью в компанию. Чтобы доставить меньше хлопок гражданам, спасать питомца решили в темное время суток, так как сделать это без отключения электроэнергии было невозможно. Мероприятия начались в первом часу.

Выписали наряд, получили допуск, отключили линию электропередачи и поднялись на вышке. Кошка в панике пыталась спрыгнуть самостоятельно, когда энергетики приблизились к ней. Как только энергетики спустили ее на землю, испуганное животное вырвалось из рук. пресс-служба "Россети Сибирь"

На представленных кадрах местная жительница благодарит энергетиков. Она уточнила, что спасенная кошка уже переставала подавать признаки жизни. В компании напомнили, что за 2020 год специалисты пришли на помощь четырем котам, застрявших на опорах ЛЭП.

Спасатели вызволили пять кошек в Петербурге.

Видео: YouTube / РИА Новости