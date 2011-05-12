Туск: Европа может столкнуться с войной нового типа в ближайшем будущем

В Польше указали на угрозу нового противостояния с Россией.

Европейский регион может столкнуться с войной нового типа в ближайшем будущем, если втянется в вооруженный конфликт с российским руководством. Соответствующее заявление сделал польский премьер-министр Дональд Туск. Иностранный чиновник выступил в Варшаве на открытии местного форума по безопасности. По словам главы национального правительства, самая большая и важная задача для лидеров общественного мнения в регионе является заставить других людей из западного и трансатлантического сообщества понять, что "это война".

Мы этого не хотели, это иногда странно, что это война нового типа, но это все равно война. Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие поколения. В Польше, по всей Европе, в США, по всему миру. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Польский премьер оказался недоволен тем, что часть общества многих европейских стран не считает нужным вмешиваться в украинский кризис.

Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny