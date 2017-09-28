Примерно 3 тыс. человек присоединились к "Добровольной пожарной охране Ленобласти"

Добровольцы, участвующие в проекте, 72 раза выходили на борьбу с огнём.

Добровольцы, участвующие в пожарной охране Ленобласти, 72 раза выходили на борьбу с огнём. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В общей сложности к проекту "Добровольная пожарная охрана Ленобласти" присоединились почти 3 тыс. волонтёров. За счёт гранта губернатора для них было закуплено 25 огнетушителей, 300 пожарных сигнализаций для ветеранов, семей мобилизованных и многодетных семей, а также специальная одежда.

Также активисты проводят профилактические дежурства, по итогам которых на территории региона не произошло каких-либо масштабных возгораний.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели помогли двум мужчинам, застрявшим в Ладоге у крепости Орешек.

Фото: Правительство Ленобласти