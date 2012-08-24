Спасатели помогли двум мужчинам, застрявшим в Ладоге у крепости Орешек

В ночь на четверг, 22 июня, отряд спасателей из Шлиссельбурга помог выбраться на сушу двум мужчинам, которые застряли в лодке со сломанным мотором посреди Ладоги. Об этом информирует telegram-канал "Аварийно-спасательная служба ЛО".
Установлено, что лодочники поехали на рыбалку, но после поломки не могли самостоятельно добраться до берега.
Пострадавших обнаружили в районе крепости Орешек.
Ранее мы сообщили о том, что пенсионер на мопеде скончался в результате ДТП в Ленобласти.
Видео: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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