Спасатели помогли двум мужчинам, застрявшим в Ладоге у крепости Орешек

Лодочники поехали на рыбалку, но после поломки не могли самостоятельно добраться до берега.

В ночь на четверг, 22 июня, отряд спасателей из Шлиссельбурга помог выбраться на сушу двум мужчинам, которые застряли в лодке со сломанным мотором посреди Ладоги. Об этом информирует telegram-канал "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Установлено, что лодочники поехали на рыбалку, но после поломки не могли самостоятельно добраться до берега.

Пострадавших обнаружили в районе крепости Орешек.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер на мопеде скончался в результате ДТП в Ленобласти.

Видео: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО