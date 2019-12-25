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Пенсионер на мопеде скончался в результате ДТП в Ленобласти
Сегодня, 9:53
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Пенсионер на мопеде скончался в результате ДТП в Ленобласти

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Мужчина совершил съезд с дороги на правую обочину с последующим падением.

Во вторник, 20 июня, на 4 км дороги "Климово-Забелино" произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 73-летний пенсионер, управляя своим мопедом STORM SL двигался от деревни Климово в сторону деревни Забелино и совершил съезд с дороги на правую обочину с последующим падением.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Ранее мы сообщили о том, что количество ДТП в Ленобласти упало на 11% с начала года.

Фото: Pxhere

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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