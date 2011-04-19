Количество ДТП в Ленобласти упало на 11% с начала года

Большое число аварий происходит из-за невнимательности водителей и использования смартофонов во время движения.

За последние 5 месяцев количество аварий в Ленобласти уменьшилось на 11,1% в сравнении с аналогичными показателями 2022 года. Об этом рассказал зампред регионального правительства Евгений Барановский.

Чиновник отметил, что на дорогах 47-ого региона стало безопаснее благодаря комплексному анализу аварийных ситуаций: его проводят каждый сезон. Кроме того, уменьшению числа ДТП способствует правильно нанесённая дорожная разметка, знаки и усиление контроля за дорожным движением.



Также Барановский подчеркнул, что большое число ДТП происходит из-за невнимательности водителей и использования смартофонов во время движения. На федеральных трассах эту проблему решает структурная разметка, которая позволяет понять, что машина рискует попасть в ДТП. Такую практику могут ввести на уровне ГОСТ.

Кроме того, до конца 2023 года власти Ленобласти намерены установить 500 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти запретили посещение лесов.

Фото: Piter.TV