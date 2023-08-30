В тушении огня участвовали более 440 человек и вертолет Бе-200

Тушение крупного лесного пожара в Геленджике сняли на видео. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал "360".

Инцидент произошел вечером 29 августа. Площадь возгорания составила 118 гектаров. В тушении огня участвовали более 440 человек и вертолет Бе-200. Также было привлечено более 80 единиц техники. Отмечается, что лесной пожар распространился по горному склону и приблизился к реабилитационному центру для животных "Сафари-парк". Полиция задержала подозреваемого в ответственности за возгорание.

Ранее мы сообщали, что в Приморье подожгли стоянку с электросамокатами.

Видео: 360tv.ru