За год турпоток в Петербурге сократился в 5 раз

На поддержку туриндустрии направлено более 4 млрд рублей.

Из-за пандемии коронавируса в Петербурге в 5 раз снизился поток иностранных и деловых туристов. Если в 2019 году город принял более 10 млн гостей, то в этом турпоток составил 2 млн. Об этом заявил глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

На поддержку туриндустрии направлено более 4 млрд рублей. Несмотря на большие потери, чиновник также рассказал о преимуществах. Если в 2019 году туристы приезжали в Северную столицу в среднем на 2-3 дня, то в этом срок их пребывания в городе увеличился до 4-5 дней, а средний чек вырос до 42 тысяч рублей.

Ранее туристов попросили не приезжать в Петербург на Новый год.

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