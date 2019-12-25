Турпоток в Бурятию по итогам года ожидается на уровне 500 тыс. человек

Алдар Доржиев рассказал туризме в российском регионе.

Поток путешественников в Бурятию за первые полгода 2023 года вырос на 30% и составил порядка 290 тысяч человек. Соответствующее заявление в рамках сессии "Новые смыслы востоковедения: запросы работодателей, бизнес-образование и национальные интересы" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке сделал министр туризма республики Алдар Доржиев. Чиновник добавил, что по результатам текущего года показатель прогнозируется на уровне 500 тысяч туристов.

У нас по итогам 2022 года 490 500 туристов. А шесть месяцев этого года показали рост - 30%, то есть порядка 290 тыс. туристов, и тренд продолжается: выйдем на 500 тыс. по итогам года. Алдар Доржиев, министр по туризму в регионе

Эксперт пояснил, что речь идет о тех гостях, которые регистрируются в гостиницах. Для самостоятельных путешественников есть те, что арендует жилье самостоятельно, поэтому указанные данные можно "умножать на два". Зарегистрированный турпоток в Бурятии "сгенерировал рост доходов", так как объем оказанных им платных услуг по итогам прошлого года составил 3,7 миллиарда рублей. Алдар Доржиев добавил, что у Бурятию приезжают в основном жители соседней Монголии на отдых или учебу.

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Фото: Восточный экономический форум