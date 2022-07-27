Цыденов рассказал о давлении США на Монголию

Алексей Цыденов оценил попытки давления Вашингтона на Улан-Батор.

Губернатор Бурятии Алексей Цыденов заявил журналистам "РИА Новостей" на полях на Восточного экономического форума о том, что на территории Монголии, являющейся одним из стратегических партнеров для российского региона, американские власти пытаются устроить переворот по сценарию Украины. Однако чиновник считает, что потомки Чингисхана должны справиться с этим давлением.

Та же Виктория Нуланд, которая устраивала переворот на Украине сейчас пытается обрабатывать монгольский народ, пытается раскачать молодежь… Сейчас очень тяжелая ситуация в Монголии. Вся эта лицемерная политика США, которую они проводят там, где им нужно. Алексей Цыденов, глава Бурятии

Эксперт заметил, что руководство и все жители Монголии, включая молодое поколение, понимают, когда их просто пытаются использовать или манипулировать. Алексей Цыденов рассчитывает, что у соседнего государства будет достаточно сил для того, чтобы суметь остаться независимым и самостоятельным государством, а не быть марионеткой для США.

Когда был Чингисхан, США еще не было. Если бы США в то время были, думаю, Чингисхан и США бы взял. Думаю, и сейчас монголы справятся. Алексей Цыденов, глава Бурятии

Глава Бурятии сообщил, что в регионе наблюдается дефицит врачей, учителей и строителей.

Фото и видео: Telegram /РИА Новости