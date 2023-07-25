Глава Бурятии сообщил, что в регионе наблюдается дефицит врачей, учителей и строителей

Алексей Цыденов рассказал Михаилу Мишустину о ситуации в регионе.

В российском регионе Бурятия сейчас иксируется рекордно низкий уровень по безработице, но при этом наблюдается дефицит профессиональных трудовых кадров: врачей, учителей, строителей, водителей и продавцов. Соответствующее заявление в ходе выступления пере председателем правительства страны Михаилом Мишустиным сделал губернатор республики Алексей Цыденов. Говоря о социально-экономическом развитии территорий, чиновник подчеркнул, что средняя заработная плата растет с опережением инфляции. Сейчас уровень составляет порядка 56 тысяч рублей.

Регистрируемая безработица - 0,9. И у нас сейчас реальная нехватка рабочих групп, это сказывается уже на экономике, у нас в агентстве занятости 16,5 тыс. вакансий и 2,5 тыс. заявителей сегодня. Алексей Цыденов, глава Бурятии

Алексей Цыденов пояснил, что валовой региональный продукт растет ежегодно. В 2023 году Бурятия выйдет на первое место в стране по вопросу добычи урана.

Глава Бурятии назвал предварительную причину крушения Ми-8.

Фото и видео: Правительство России