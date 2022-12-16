Глава Бурятии назвал предварительную причину крушения Ми-8

Алексей Цыденов рассказал подробности о трагедии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал предварительную причину крушения вертолета на территории республики. Информацией чиновник поделился в видеообращении, опубликованном в социальных сетях регионального правительства. Согласно имеющейся информации, воздушное судно могло упасть из-за ошибки пилотирования или технической неисправности. Речь идет о судне, которое загорелось во время посадки на территории аэропорта в Улан-Удэ. Жертвами трагедии стали три члена экипажа. На борту вертолета не было пассажиров.

Предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку. Сейчас работают все службы. Вся дополнительная информация будет представлена. Алексей Цыденов, глава Бурятии

Три человека погибли при крушении вертолета Mи-8 в Улан-Удэ.

Фото и видео: Telegram / Правительство Бурятии

