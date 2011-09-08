СМИ: в Бурятии погибли три человека.

Три человека погибли при крушении вертолета Mи-8 в Улан-Удэ. Соответствующей информацией с журналистами поделились региональные экстренные ведомства. Известно, что инцидент произошел утром 16 декабря в столице Бурятии на взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно воспламенилось. Очевидцы отметили, что происшествие зафиксировано около заправочного комплекса аэропорта "Байкал". По предварительным сведениям, воздушное средство было без груза или пассажиров.

В 15:20 по местному времени поступило сообщение о том, что в аэропорту "Байкал" при посадке загорелся вертолет МИ-8. К месту направлены силы и средства по 2 номеру. пресс-служба экстренных служб по региону

Согласно обновленной информации, на самом деле пострадал не вертолет Ми-8, а Ми171е. Далее произошло возгорание на рулежной дорожке. Установлено, что борт еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. Внутри находился экипаж из трех человек. Все они погибли.

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