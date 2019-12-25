Турпоток в Петербурге может вырасти до 7,7 млн туристов до конца года

За последние 9 месяцев в Северной столице побывали 5,5 млн путешественников.

Турпоток в Северной столице стремительно восстанавливается: в период с января по сентябрь 2022 года город на Неве посетили 5,5 млн путешественников, а до декабря ожидается прибытие ещё 1,5 млн человек. Об этом сообщил глава Комитета по туризму Сергей Корнеев.

Судя по портрету типичного петербургского туриста, который представили в Смольном, в городе чаще всего стремятся погостить семейные люди в возрасте от 35 до 55 лет с доходом равным среднему или чуть выше. Как правило, они стремятся познакомиться с историей города, либо навестить друзей и родственников.

56% мужчин, приезжают в Петербург с деловыми целями, а большинство женщин – для походов в театры и на концерты. Около 40% тврпотока составляют жители из Москвы и Московской области, на втором месте – выходцы из регионов Северо-Запада.

Ранее петербургским работодателям рассказали, как бронировать сотрудников от мобилизации.

Фото: Piter.TV