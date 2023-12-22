Турпоток в Ленобласти вырос в два раза за год

В ближайшие годы финансирование туристической сферы в стране составит не менее 403 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что турпоток в некоторые регионы страны вырос в несколько раз. В республику Дагестан в 2023 году приехало четыре раза больше туристов, чем в предыдущем году. Также в Адыгее, Республике Алтай и Ленинградской области туристический поток вырос в два раза.

Президент отметил, что во всех регионах развивается туризм, интересный семьям с детьми, людям всех возрастов, а также научно-популярный, событийный и промышленный туризм.

В ближайшие годы финансирование туристической сферы в стране составит не менее 403 млн рублей, и планируется увеличить долю туризма в ВВП страны до 5%.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко призвал жителей Ленобласти голосовать за проекты благоустройства.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко (архив)