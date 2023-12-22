Турпоток из КНР в РФ вырос в 2,5 раза за 2023 год

Такая тенденция наблюдается и в Петербурге: число гостей из Китая за последние два года выросло в шесть раз, а в Ленинградскую область – почти в семь раз.

В 2024 году количество туристов из восточных стран, посещающих Россию, резко выросло. Наибольшее число путешественников прибыло из Китая, причём, по сравнению с предыдущим годом, туристический поток из Поднебесной увеличился более чем в 2,5 раза. Такая тенденция наблюдается и в Петербурге: число гостей из Китая за последние два года выросло в шесть раз, а в Ленинградскую область – почти в семь раз. Кроме того, Россию стали посещать граждане ОАЭ, Вьетнама и Японии. Об этом пишет spb.aif.ru.

Согласно статистике, Москва и Петербург пользуются наибольшей популярностью у гостей из Китая. На эти два города, включая их области, приходится более 57% всех поездок китайцев.

Кроме приграничных регионов, таких как Приморский край, Амурская область и Забайкальский край, в список самых популярных направлений входят Мурманская, Иркутская и Тверская области. Татарстан, богатый историческими и культурными достопримечательностями, также вошел в топ-10 популярных направлений.

Ранее мы сообщили о том, что инвестиции в курорт "Горская" превысят 200 млрд рублей.

Фото: Pxhere