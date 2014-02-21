Туроператору из Петербурга предложили подделывать ПЦР-тесты для отдыхающих

На сотрудничество компания не согласилась.

Петербургскому туристическому сервису предложили подделывать ПЦР-тесты. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Неизвестная девушка позвонила в одно из региональных турагентств и пообещала предоставить отрицательные ПЦР-тесты, которые подготовят "проверенные" лаборатории без сдачи анализов.

Подобное сотрудничество компанию не привлекло, и она отказалась от партнерства. Кроме того, представитель организации напомнил собеседнице об уголовной ответственности за подделку документов, что напугало девушку. "Инициативная" женщина попрощалась и бросила трубку.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Крыму задержали врачей, выдававших поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

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