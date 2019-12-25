Туроператоры временно приостановят продажу туров в Петербург

Клиентам, уже купившим путевки, предлагают либо изменить даты поездок, либо вернуть деньги.

Ряд туроператоров приостановил продажу экскурсионных путевок в Петербург на даты с 20-го марта по 30-е апреля. Из-за закрытия большинства музеев и других культурных объектов города клиентам предлагают изменить даты поездок на более поздний срок, в частности на даты в период белых ночей. Некоторые компании предлагают только размещение в отелях, востребованное в деловых поездках или у тех, кто просто хочет погулять по городу.

Эксперты, опрошенные Ассоциацией Туроператоров (АТОР), отмечают, что из-за пандемии коронавирусной инфекции предстоящий сезон белых ночей может стать одним из самых недорогих "высоких" туристических сезонов за последние годы.

Ранее мы писали, что "Алые Паруса" пока не собираются отменять из-за коронавируса.

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