Турнир по мини-футболу перекроет дороги в центре Петербурга

Движение транспорта перекроют почти на сутки

Из-за проведения благотворительного турнира по мини-футболу, который посвятили памяти сотрудников пожарной охраны, погибших при исполнении служебного долга в центре Петербурга перекроют движение.

С девяти часов вечера воскресенья, 21 февраля, до пяти вечера следующего дня, 22 февраля, перекроют движение от Садовой улицы до Манежной площади, по Итальянской улице и по участку дома №4 по Кленовой улице. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Также автолюбителям на время ограничений запретят останавливаться на Манежной площади. Подробную схему движения можно посмотреть здесь.

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Фото: Piter.TV