Смольный выделил на антикризисную поддержку бизнеса 2,1 млрд рублей

Губернатор отметил, что цифра внушительная, но власти смогли выделить средства на помощь среднего и малого предпринимательства.

В пятницу, 19 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым сообщил, что Смольный смог выделить для поддержки бизнеса 2,1 миллиарда рублей.

Градоначальник отметил, что во время пандемии промышленные предприятия почти не закрывали, ограничения были в сфере потребительских услуг. Беглов уточнил, что в Петербурге в малом и среднем бизнесе работают порядка 1,2 миллиона человек. Привлечь к содействию в развитии МСП планируют также "Газпром" и Объединенную судостроительную корпорацию.

Мы бы просили вас не забывать о том, что бизнес пока еще находится в непростой ситуации. Может быть, <...> на выходе уже из кризиса [надо] плечо подставить каким-то отдельным компаниям, наиболее пострадавшим отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Ранее мы писали, что Борис Титов оценил улицу Рубинштейна.

Фото: Piter.TV