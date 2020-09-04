Борис Титов оценил улицу Рубинштейна

По его мнения, заведения находятся в хорошем состоянии, а вот жилые дома ― нет.

Председатель Партии роста и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов приехал в Петербург. Политик обещал навестить Северную столицу после того, как между жителями барных улиц и предпринимателями произошел очередной скандал.

Бизнес здесь выглядит намного лучше, чем жилой фонд. Это точно. сказал Борис Титов.

Председатель Партии Роста сравнил улицу Рубинштейна с Патриаршими прудами в Москве, где все дома отремонтированы. В Петербурге же все рестораны "шикарные", а дома находятся в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что депутат ЗакСа от Партии Роста Оксана Дмитриева инициировала проверку в заведениях общественного питания Центрального района, на которые жаловались жители. В список попали 38 заведений. После того, как об этом узнал ее партийный начальник, он пообещал приехать в город. По его мнению, беспокоить бизнес массовыми проверками не стоит. Что ответила ему Оксана Дмитриева ― читайте в интервью Piter.TV.

Видео: Instagram / @titovby