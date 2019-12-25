Турнир UFC 249 может пройти 9 мая

Главным поединком турнира станет встреча Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи.

По информации телеканала ESPN, руководство UFC определилось с новой датой своего турнира.

UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая. Турнир может стать первым крупным спортивным событием в мире с марта после начала эпидемии коронавируса. Главным поединком в рамках UFC 249 станет встреча между двумя американскими бойцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Напомним, вместо Джастина Гэтжи на турнире должен был выступить чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. 1 апреля российский боец выложил пост, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее тренер Хабиба Нурмагомедова выступил против боя с Тони Фергюсоном.

Фото: VK / @ufc