Turkish Airlines отметила рейсы в ряд российских городов до 2023 года

Средства за билеты можно вернуть.

Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену рейсов в ряд российских городов до конца года. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Отмена по 31 декабря включительно коснется рейсов в Ростов, Екатеринбург и Сочи. Также не улететь будет в Минск в Республике Беларусь и Украину. Рейсы в обратном направлении также отменены.

В авиакомпании пояснили, что решение связано с закрытием воздушного пространство Украины.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на границе с Грузией у КПП "Верхний Ларс" развернут мобилизационный пункт.

Фото: Piter.tv