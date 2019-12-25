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Turkish Airlines отметила рейсы в ряд российских городов до 2023 года
Сегодня, 11:11
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Turkish Airlines отметила рейсы в ряд российских городов до 2023 года

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Средства за билеты можно вернуть.

Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену рейсов в ряд российских городов до конца года. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Отмена по 31 декабря включительно коснется рейсов в Ростов, Екатеринбург и Сочи. Также не улететь будет в Минск в Республике Беларусь и Украину. Рейсы в обратном направлении также отменены.

В авиакомпании пояснили, что решение связано с закрытием воздушного пространство Украины. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на границе с Грузией у КПП "Верхний Ларс" развернут мобилизационный пункт. 

Фото: Piter.tv

Теги: turkish airlines, отмена рейса, рейс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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