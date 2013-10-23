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Ленобласть и Абхазия начнут сотрудничество в сфере туризм и АПК
Сегодня, 16:55
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Ленобласть и Абхазия начнут сотрудничество в сфере туризм и АПК

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Также стороны совместно займутся проектами по восстановлению и сохранению культурных ценностей.

В пятницу, 2 ноября, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поовёл встречу с делегацией абхазской делегацией. По информации пресс-служба администрации 47-ого региона, стороны обсудили сотрудничество в контексте экономики и культуры. 

Так, большинство совместных проектов Ленобласти и Абхазии будут направлены на развитие туризма и АПК.

Как подчеркнул Дрозденко, стороны также могут наладить работу в восстановлении и сохранении культурных ценностей. Это стало возможным благодаря строительству реставрационного центра в Рождествено.

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко посетил Кингисеппский район.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: абхазия, апк, ленинградская область, туризм
Категории: Лента новостей,

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