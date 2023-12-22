Туристско-информационное бюро Петербурга признано лучшим в РФ

В конкурсе приняли участие более 60 туристско-информационных центров из 38-ми регионов страны.

Туристско-информационное бюро Петербурга признано лучшим в стране, согласно информации, предоставленной пресс-службой губернатора города.

Бюро было отмечено в нескольких номинациях VII Всероссийского конкурса "Лучший туристский информационный центр России 2023". В конкурсе приняли участие более 60 туристско-информационных центров из 38-ми регионов страны. Губернатор Петербурга подчеркнул, что город обладает неисчерпаемым туристическим потенциалом, включая классические достопримечательности, новые объекты туристской географии, гостиницы, рестораны, праздники, фестивали и концерты, которые привлекают туристов со всего мира.

Кроме того, бюро занимается аттестацией экскурсоводов и гидов-переводчиков. За последние полтора года аттестацию прошли более 1,1 тыс. специалистов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург признали лучшим в РФ регионом событийного и устойчивого туризма.

Фото: Piter.TV