Петербургских туристов спасли с заглохшего в Баренцевом море судна

Как было установлено, туристы, проживающие в Териберке, обратились в местное турагентство для организации своего путешествия.

Баренцево море стало местом спасения семерых петербургских туристов, которые решили прогуляться по воде у берегов Кольского полуострова. Из-за шторма и дрейфа судна, они оказались вдали от берега, но благодаря пограничникам были спасены. Транспортная прокуратура уже начала проверку данного инцидента. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на ведомство.

Как было установлено, туристы, проживающие в Териберке, обратились в местное турагентство для организации своего путешествия. Однако компания отказалась оказать услуги и передала им контакты экипажа судна. В результате 15 февраля туристы организовали прогулку самостоятельно в районе мыса Териберский.

Ведомство опубликовало кадры с дрейфующего судна в своем Telegram-канале. По невыясненной причине во время путешествия судно остановилось, но благодаря усилиям экипажа сторожевого корабля пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району все участники опасной прогулки были доставлены на берег около поселка Териберка.

В транспортной прокуратуре заявили, что в ходе проверки будут рассмотрены все обстоятельства инцидента и оценены действия ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура организовала проверку после аварийной посадки в Шереметьево самолета, летевшего в Петербург.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура