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Прокуратура организовала проверку после аварийной посадки в Шереметьево самолета, летевшего в Петербург
Сегодня, 12:45
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Прокуратура организовала проверку после аварийной посадки в Шереметьево самолета, летевшего в Петербург

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Ведомство также сообщило, что все 85 пассажиров, находившихся на борту, не пострадали.

Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с авиарейсом Москва - Петербург, который экстренно приземлился в Шереметьево по неустановленным пока причинам. Ведомство сообщило об этом в своём telegram-канале.

Известно, что самолет должен был вылететь из Внуково, но после взлета произошла нештатная ситуация, и пришлось срочно приземлиться в Шереметьево.

Причины летного происшествия будут выяснены транспортной прокуратурой. Ведомство также сообщило, что все 85 пассажиров, находившихся на борту, не пострадали. Предположительно, они отправятся в Северную столицу в 12:20.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура заинтересовалась пожаром в автосервисе на Салова.

Фото: Piter.TV

Теги: прокуратура, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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