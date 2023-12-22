Самолет, летевший из Москвы в Петербург, запросил аварийную посадку

Sukhoi Superjet 100 вернулся в столицу. Он приземлился в Шереметьево.

В московском аэропорту Шереметьево аварийную посадку запросил самолет Sukhoi Superjet 100, который летел в Петербург. Об этом сообщили в tg-канале "112".

Рейс отправился из аэропорта Внуково 15 февраля. На борту произошла техническая неисправность. По предварительным данным, отказал один из двигателей.

Командир рейса предложил вернуться в ближайший аэропорт столицы. Несколько минут самолет кружил над Истринским районом, а затем направился на посадочную полосу в Шереметьево.

Воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево. Никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv