Гендиректор "Самолета" Антон Елистратов уходит в отставку

Отметим, Елистратов занял пост гендиректора "Самолета" в 2019 году.

Генеральный директор группы "Самолет" Антон Елистратов намерен 12 февраля покинуть свой пост. Об этом он рассказал в tg-канале "Блог той самой компании // Антон Елистратов" 9 февраля.

Кроме того, Елистратов накануне выложил пост и сообщил в нем о том, что на прошлых выходных сделал татуировку с логотипом "Самолета".

Я точно знаю, что, что бы ни произошло дальше, "Самолет" навсегда останется в моей жизни. Как важный, классный, насыщенный, эмоциональный и невероятный период моей жизни. Как повод для гордости и приятных воспоминаний. Антон Елистратов, экс-гендиректор группы "Самолет"

Отметим, Елистратов занял пост гендиректора "Самолета" в 2019 году. Под его руководством компания стала девелоперской и начала заниматься технологиями и развитием экосистемы сервисов.

Ранее на Piter.TV: бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль стал заместителем гендиректора Интер РАО.

Фото: Telegram / Блог той самой компании // Антон Елистратов