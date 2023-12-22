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Гендиректор "Самолета" Антон Елистратов уходит в отставку
Сегодня, 19:43
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Гендиректор "Самолета" Антон Елистратов уходит в отставку

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Отметим, Елистратов занял пост гендиректора "Самолета" в 2019 году.

Генеральный директор группы "Самолет" Антон Елистратов намерен 12 февраля покинуть свой пост. Об этом он рассказал в tg-канале "Блог той самой компании // Антон Елистратов" 9 февраля. 

Кроме того, Елистратов накануне выложил пост и сообщил в нем о том, что на прошлых выходных сделал татуировку с логотипом "Самолета". 

Я точно знаю, что, что бы ни произошло дальше, "Самолет" навсегда останется в моей жизни. Как важный, классный, насыщенный, эмоциональный и невероятный период моей жизни. Как повод для гордости и приятных воспоминаний.

Антон Елистратов, экс-гендиректор группы "Самолет"

Отметим, Елистратов занял пост гендиректора "Самолета" в 2019 году. Под его руководством компания стала девелоперской и начала заниматься технологиями и развитием экосистемы сервисов. 

Ранее на Piter.TV: бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль стал заместителем гендиректора Интер РАО.

Фото: Telegram / Блог той самой компании // Антон Елистратов

Теги: гк самолет, покинул пост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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