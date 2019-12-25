Туристический трамвай вернется на улицы Петербурга 3 сентября

Ежедневно классический ленинградский трамвай ЛМ-33 (в народе — "Американка") будет совершать по 3 рейса.

В день 140-летия российского трамвая на улицы Петербурга снова вернется туристический трамвай. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Туристический трамвай не был запущен в этом году в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. Билет на поездку можно купить онлайн на официальном сайте музея городского электрического транспорта.

Ежедневно классический ленинградский трамвай ЛМ-33 (в народе — "Американка") будет совершать по 3 рейса, выезд из музея в 10:00, 13:00 и 16:00. После этого трамвай следует с Васильевского острова через Петроградскую сторону и Литейный мост до цирка на Фонтанке, обратно — через Садовую улицу и Троицкий мост.

Количество пассажиров туристического маршрута снижено вдвое, все должны быть в масках и перчатках.

Ранее в Петербурге запустили "трамвай-галерею" с детскими рисунками.

Фото: getmuseum